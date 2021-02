Luiz Felipe Scolari saiu em defesa do Palmeiras depois do clube paulista, orientado por Abel Ferreira, não ter ido além de um quarto lugar no Mundial de Clubes, naquela que foi a pior prestação de um clube sul-americano na competição organizada pela FIFA. O antigo selecionador de Portugal, que liderou o Verdão à conquista da primeira Libertadores, em 1999, considera que «dois maus jogos» não podem apagar uma temporada vitoriosa.

O experiente treinador brasileiro, que também perdeu um Mundial de Clubes, diante do Manchester United (0-1), considera a má prestação do Palmeiras no Qatar não apaga a restante temporada, incluindo a conquista da Taça Libertadores.

«Foram dois jogos ruins. Isto não pode apagar o que foi conseguido no dia 30 de janeiro pelo Palmeiras. Há 21 anos o clube não ganhava a Libertadores. Ganhou em 1999 e passou 21 anos atrás disso. Então, não se pode usar dois jogos como balizador de uma campanha, (chamar de) vexatória, ruim. Não. A campanha do Palmeiras foi muito boa - ganhou a Libertadores», disse o treinador em entrevista à TNT Sports.

Além disso, Scolari lembra que os jogos a eliminar podem ser decididos por detalhes. «Depois, teve dois jogos ruins - e jogos a eliminar. Em jogos a eliminar, os detalhes fazem a diferença. Um golo que erra, o adversário marca. No detalhe se perde. Não acho que os torcedores palmeirenses devam olhar por esse prisma (de vexame). Foi lá, jogou, não foi bem, isso sim. Mas é campeão da Libertadores. Não apaga», acrescentou.