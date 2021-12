Luiz Felipe Scolari, antigo selecionador de Portugal, acredita que se Jorge Jesus regressar ao Flamengo é porque o treinador português está convencido que pode superar o sucesso que teve na sua primeira passagem pelo clube carioca em 2019.

«Quando a gente vai para um lugar, vai confiante que aquilo que foi feito pode ser melhorado ainda. E que temos naquele clube a confiança das pessoas, mesmo não tendo trabalhado juntos, de conseguir resultados iguais ou melhores. A gente sempre vai para fazer alguma coisa melhor ainda», disse o treinador que conduziu o Brasil à conquista do «penta» em 2002, em entrevista ao programa Jogo Aberto, da rádio Band.

Scolari não sabe se é possível melhorar o registo de Jorge Jesus em 2019, mas está convencido que, caso o treinador português aceite regressar, «é porque ele confia plenamente na sua capacidade e na capacidade de jogadores e dirigentes do Flamengo».

Recordamos que Jorge Jesus venceu o Brasileirão e conquistou a Taça Libertadores, em 2019, e, já em 2020, somou mais quatro títulos à frente do Flamengo: Supercopa do Brasil, Taça Guanabara, Recopa Sul-Ameicana e o Campeonato do Rio de Janeiro.

No total, o treinador português somou 43 vitórias, dez empates e consentiu apenas quatro derrotas no clube brasileiro.