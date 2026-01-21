A sede do Palmeiras foi vandalizada na última madrugada com mensagens de contestação dirigidas ao treinador Abel Ferreira, à equipa e à direção do clube depois da pesada derrota diante do Novorizontino (0-4), no Campeonato Paulista.

As frases pintadas estendem-se ao longo das paredes da sede do clube e prolongam-se até às bilheteiras do Allianz Parque. «Abel, acabou a magia?», lê-se numa das frases. «Cadê o planejamento?», «Leila, seu negócio é roubar», «Equipa sem vergonha» e «SPAlmeiras» são outras frases escritas na estrutura do clube como pode ver no vídeo abaixo.

Os adeptos acabaram por ser identificados ainda no local e foram detidos pela polícia de São Paulo. Entretanto, o clube já pintou de novo as paredes da sua sede, apagando as frases de contestação.

Recordamos que, depois de três vitórias consecutivas, todas por 1-0, o Palmeiras perdeu na última madrugada diante do Novorizontino por 4-0. Há quase onze anos que o Verdão não sofria uma derrota tão expressiva. A última tinha sido em 2015, diante da Chapecoense, neste caso, por 1-5.