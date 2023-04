O Palmeiras foi ao Maracanã empatar com o Vasco da Gama a dois golos, em jogo a contar para a segunda jornada do Brasileirão.

A equipa de São Paulo, campeã em título, chegou a estar a perder por 2-0 (Pedro Raul aos 29m e Gabriel Pec aos 40m), mas conseguiu evitar a derrota.

Sem Abel Ferreira, que ficou de fora por castigo, e com o adjunto João Martins a orientar a equipa, o Palmeiras reduziu em cima do intervalo por Rafael Navarro e Artur empatou ao minuto 62.

Com este resultado, o Palmeiras passa a somar quatro pontos no Brasileirão. Pior está o Flamengo: a ex-equipa de Vítor Pereira perdeu fora com o Internacional por 2-1: Gerson ainda marcou para o mengão aos 63 minutos, mas a entrada de Maurício virou o jogo do avesso. O médio de 21 anos saiu do banco aos 66 minutos, fez o empate no minuto seguinte na primeira intervenção no jogo e aos 90+8 deu a vitória ao conjunto de Porto Alegre.