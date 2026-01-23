Sérgio Oliveira anunciou que vai rescindir contrato com o Sport Recife, dizendo que não teve outra opção, depois da nova direção ter constatado que o clube está cheio de dúvidas, incluindo ao internacional português que tinha um dos salários mais elevados do plantel.

Segundo revela a imprensa brasileira, a rescisão do contrato ainda não foi formalizada, mas já há um acordo entre o jogador e o clube para a separação. «Hoje encerro a minha passagem pelo Sport. Infelizmente, não tive outra escolha senão rescindir o contrato e seguir o meu caminho. Sempre respeitei esta instituição, os meus colegas, os profissionais do clube, a torcida e agradeço a todos os que estiveram comigo. Desejo o melhor ao clube no futuro», escreveu o médio numa publicação nas redes sociais.

Sérgio Oliveira assinou um contrato em 2025, válido por uma temporada, mas que poderia ser renovado por mais um ano por vontade do jogador. E foi isso que aconteceu em dezembro de 2026, com o médio português a exercer a opção de renovação, apesar de já ter dinheiro a haver da parte do clube relativamente ao primeiro ano. O problema é que, entretanto, houve eleições no Sport Recife e a nossa direção considera que o salário do jogador português é incomportável para as contas do clube.

Numa primeira fase, o Sport Recife pediu mesmo a Sérgio Oliveira para não se apresentar aos trabalhos no início de janeiro. Mais tarde, o clube reconsiderou e comunicou ao atleta para se apresentar nos treinos, mas Sérgio Oliveira não compareceu e agora anunciou que vai rescindir, em tempo oportuno, com o mercado ainda aberto.

Em 2025, Sérgio Oliveira fez 29 jogos pelo Sport, 12 deles como titular, nos quais marcou dois golos e fez duas assistências.