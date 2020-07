Com a saída de Jorge Jesus do Flamengo para o Benfica, Óscar Sampaio, o motorista que ganhou notoriedade depois de ter assumido o papel de sósia do treinador português, anunciou que vai reformar o personagem que encarnou ao longo do último ano.

Um personagem que já era uma figura incontornável nos jogos do Flamengo, com as câmaras de televisão a procurarem-no sempre nas bancadas, rodeado de adeptos que, ali, tinham a sensação de estar mesmo ao lado do «mister».

«O personagem perde totalmente a graça. Se ele fosse treinador do Vasco, eu raspava até o cabelo. A brincadeira era por ele ser técnico do Flamengo. Sendo de outra equipa perde a graça. Fica o carinho da torcida, esse carinho ainda vou levar. As pessoas ainda vão me chamar muito de Jesus na rua. Mas em relação a trabalho, não pretendo fazer nada mais», revelou Óscar Sampaio, em entrevista ao portal UOL.

O sósia de Jorge Jesus foi uma figura sempre presente nos sucessos do Flamengo do último ano. Também houve sósias de Gabigol, Diego, Diego Alves ou Filipe Luís, mas o personagem encarnado por Óscar Sampaio era, sem dúvida, o preferido dos adeptos cariocas.