O Sport está impedido pela FIFA de inscrever novos jogadores – nacionais e internacionais –, devido a uma dívida do clube brasileiro ao Sporting, da transferência de André.

O emblema de Recife deve pouco menos de um milhão de euros aos leões, uma situação que já se arrasta há alguns meses.

«A proibição entrará em vigor no início do próximo período de inscrição e permanecerá aplicável até que o valor devido seja pago e pela duração máxima de três períodos inteiros e consecutivos de inscrição. Por outro lado, o embargo será levantado imediatamente e antes do seu cumprimento completo, uma vez pago o valor devido», revelou um porta-voz da FIFA, ao Globoesporte.

Além disso, o Sport fica também impedido de regularizar renovações de contrato na equipa principal, confirmou a Confederação Brasileira de Futebol ao mesmo jornal.

O Sport Recife contratou André ao Sporting em fevereiro de 2017. Na altura, o valor acordado entre as duas pelo negócio foi 1 milhão e 200 mil euros.