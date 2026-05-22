O Botafogo garantiu, do sofá, o primeiro lugar do grupo E, que dá passagem direta aos oitavos de final da Taça Sul-Americana.

Depois de vencer, na madrugada de quinta-feira [horário de Portugal], o Independiente, da Bolívia (0-3), a formação orientada Franclim Carvalho ficou a um empate de garantir o primeiro lugar do grupo E.

Ora os alvinegros acabaram por consumar a qualificação sem jogar o último encontro. É que no outro jogo do grupo, o Caracas viajou até à Argentina para defrontar o Racing e acabou por escorregar na perseguição ao Botafogo.

A formação venezuelana esteve a perder por 1-2, resultado que apertava as contas do segundo lugar, mas, com um golo caricato, acabou por empatar a partida aos 74 minutos.

Este resultado garante o segundo lugar do grupo ao Caracas que vai assim disputar o play-off de acesso aos oitavos e ainda o primeiro lugar e acesso direto aos oitavos para o Botafogo.

Os comandados de Franclim Carvalho disputam o último jogo do grupo, apenas para cumprir calendário, na visita ao Caracas.