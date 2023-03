O Coritiba de António Oliveira qualificou-se na última madrugada para a terceira ronda da Taça do Brasil com uma vitória no desempate por penáltis diante do Criciuma (6-5), numa eliminatória em que chegou a estar com um pé fora da competição.

O Criciuma entrou no jogo praticamente a ganhar, com um golo no primeiro minuto, marcado por Marquinhos, e o Coritiba só conseguiu empatar aos 86, com um golo de Alex Manga.

No desempate por penáltis, a emoção manteve-se acesa, com os primeiros cinco jogadores de cada equipa a não falharem desde a marca dos onze metros. Hélder Santos falhou depois o primeiro pontapé dos visitantes e, logo a seguir, Régis confirmou a qualificação do Coritiba.