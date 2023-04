Pepa estreou-se oficialmente como treinador do Cruzeiro com uma derrota, fora de casa, diante do Náutico (0-1), em jogo da primeira mão da terceira fase da Taça do Brasil, numa ronda em que o Flamengo, já depois de ter afastado Vítor Pereira do comando da equipa técnica, voltou a perder, desta feita, diante do modesto Maringá.

Enorme desilusão para Pepa que, depois de ver o Cruzeiro desperdiçar uma mão cheia de oportunidades para abrir o marcador, acabou por perder o jogo, com um golo consentido aos 88 minutos. A verdade é que a Raposa, alcunha do Cruzeiro, entrou melhor no jogo e podia ter chegado ao intervalo já em vantagem, mas Vagner, guarda-redes do Náutico foi a grande figura desta primeira parte, com defesas impossíveis a remates de William, Wesley e Gilberto.

Na segunda parte, a equipa da casa foi crescendo, melhorou com as alterações do banco e acabou por chegar ao golo nos instantes finais do jogo, com Alisson Santos a cruzar para a finalização de Santiago de cabeça.

Uma derrota que Pepa ainda vai a tempo de corrigir na luta por uma vaga nos oitavos de final da Taça do Brasil, no jogo da segunda mão, no Estádio Independência, a 25 de abril.

Flamengo entra apático e sai derrotado

Mais inesperada foi a derrota do Flamengo, o atual detentor da Taça do Brasil, na visita ao Paraná, diante do modesto Maringá que acabou por vencer por 2-0 antes de visitar o Maracanã.

Sob o comando interino de Mário Jorge, a equipa carioca entrou em campo de forma apática, raramente incomodou o Maringá e acabou por cair com estrondo, com um autogolo de David Luiz (38m), que foi atingido por uma cabeçada de Bianqui, e um golo de Serginho (58m) já na segunda parte.

Gabigol teve algumas boas oportunidades para quebrar o longo jejum, mas acabou por pedir para sair antes do final do jogo. O avançado que passou pelo Benfica não marca um golo há dez jogos, a sua pior sequência desde 2019.

O Flamengo, que ainda procura o sucessor de Vítor Pereira, terá agora de marcar dois golos no Maracanã, para empatar a eliminatória, ou mesmo três para poder chegar aos oitavos de final, na segunda mão que está marcada para 26 de abril.

Os resultados da Taça do Brasil

ABC-Grémio, 0-2

Maringá-Flamengo, 2-0

Náutico-Cruzeiro, 1-0

Atlético Mineiro- Brasil de Pelotas, 2-1

Remo-Corinthians, 2-0

Ypiranga-Botafogo, 0-2

Palmeiras-Tombense, 4-2

CRB-At. Paranaense, 1-0

Fluminense-Paysandu, 3-0

Coritiba-Sport Recife, 3-3

Nova Iguaçu-América MG, 1-2

Fortaleza-Águia de Marabá, 6-1

São Paulo-Ituano, 0-0

Internacional-Alagoano, 2-1

Botafogo-Santos, 0-2

Volta Redonda-Bahia, 1-2