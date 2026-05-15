O Flamengo está em estado de choque depois de ter sido eliminado da Taça do Brasil, na visita à Bahia, diante do Vitória (0-2), colocando um ponto final na invencibilidade de dez jogos da equipa de Leonardo Jardim que falha, desde já, o objetivo, traçado pelo presidente do clube de conquistar uma inédita «tríplice coroa», isto é, vencer a Libertadores, o Brasileirão e a Taça do Brasil na mesma época.

Nos restantes jogos realizados na última madrugada, o Botafogo de Franclim Carvalho também ficou pelo caminho, mas o Grémio de Luís Castro segue em frente para os oitavos de final.

Começamos pelo Barracão, onde o Flamengo chegou em vantagem, depois de ter vencido no Maracanã por 2-1, mas, na última madrugada, saiu tudo bem à equipa da casa, com destaque para o inultrapassável guarda-redes Lucas Arcanjo que deixou a equipa carioca em branco.

A equipa baiana empatou a eliminatória cedo, logo aos 7 minutos, com um espetacular remate de Erik, com o pé esquerdo, a levar a bola ao ângulo. A partir daqui os baianos fecharam-se sobre a sua defesa e passaram a jogar em contra-ataque, uma estratégia que acabou por dar rendimentos na segunda parte, quando os cariocas abriram mais o jogo. Renê teve uma primeira oportunidade para ampliar a vantagem que acabou por chegar, aos 62 minutos, com Luan Cândido a fazer o 2-0 na sequência de um canto.

Ainda faltava quase meia-hora para o final, a equipa de Leonardo Jardim carregou com um tudo, à procura de um golo que empatasse a eliminatória, mas deparou-se um Lucas Arcanjo inspirado entre os postes. Os cariocas acumularam 26 remates, oito deles enquadrados, mas não conseguiram bater o guarda-redes baiano e ficam, desde já, pelo caminho.

Ex-Sporting afasta Franclim Carvalho, Luís Castro em frente

A mesma sorte teve o Botafogo comandado pelo português Franclim Carvalho que, depois de vencer em casa, por 1-0, viu a Chapecoense virar a eliminatória com dois golos na primeira parte.

Marcinho empatou a eliminatória, aos 20 minutos, enquanto Yannick Bolasie, antigo jogador do Sporting, fez o 2-0 já em cima do intervalo, resultado que já não voltou a sofrer alterações.

Melhor sorte teve o Grémio de Luís Castro diante de um adversário mais acessível, o modesto Confiança. Os gaúchos já tinham vencido o primeiro jogo, em casa, por 2-0, e confirmaram a qualificação para os oitavos de final com novo triunfo por 3-0.

O ex-Barcelona Braithwaite bisou no jogo, com golos aos 14 e 58 minutos, enquanto Willian fez o 3-0, aos 71 minutos, na conversão de uma grande penalidade.

O sorteio dos oitavos de final, que também vai contar com o Palmeiras de Abel Ferreira, está marcado para dia 26 de maio.