Abel Ferreira continua a somar títulos no comando do Palmeiras, mas nem por isso está livre de críticas no Brasil.

Em entrevista à ESPN Argentina, Luis Zubeldía, ex-treinador do São Paulo, defendeu o técnico português e mostrou surpresa pelo facto de o seu trabalho ainda gerar contestação entre adeptos e imprensa.

«Abel teria que ser uma espécie de Deus no Palmeiras, porém continuam a questioná-lo», atirou o argentino, lembrando o currículo do português.

Desde que chegou ao verdão, no final de 2020, Abel Ferreira conquistou 11 títulos, incluindo duas Taças Libertadores, e está empatado com Osvaldo Brandão como o treinador mais vencedor da história do clube.

No entanto, os recentes resultados menos conseguidos têm vindo a levantar algumas dúvidas entre os adeptos do Palmeiras sobre a continuidade do treinador português.

O Palmeiras ocupa o terceiro lugar no Brasileirão com 43 pontos, atrás do Cruzeiro e Flamengo, porém com jogos em atraso em relação à dupla da frente.