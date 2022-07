Telê Santana, falecido em 2006, foi eleito como o melhor treinador do Brasil de todos os tempos, numa eleição promovida pelo Globo Esportes que contou com os votos de 103 treinadores em atividade ou já reformados, incluindo o português Jesualdo Ferreira.

O antigo selecionador do Brasil, bicampeão do Mundo de clubes com o São Paulo, destacou-se entre os mais votados, à frente dos campeões do mundo Mário Zagallo e Luiz Felipe Scolari.

Os 103 treinadores convocados para esta eleição podiam escolher três companheiros de profissão que tivessem um passado relacionado com o Brasil, para depois atribuírem três pontos à primeira escolha, dois à segunda e três à terceira.

Mário Zagallo, que conquistou o «tri» do Brasil, em 1970, até foi o que recolheu mais votos como primeira escolha (36), mas Telê Santana (32), que esta terça-feira completaria 91 anos, acabou por somas mais votos, num total de 158, somando as três categorias.

No terceiro lugar ficou Luiz Felipe Scolari, antigo selecionador de Portugal, que também conduziu o Brasil à conquista do título mundial em 2002. O atual selecionador Tite ficou no sétimo lugar com um total de 22 pontos.

Houve quarenta treinadores a receberem votos, entre os quais Jorge Jesus, no fundo desta classificação, com apenas um ponto atribuído por Jair Pereira. Jesualdo Ferreira foi um dos 103 votantes e votou em Mário Zagallo, Parreira e Scolari.