O Botafogo anunciou, de forma surpreendente, a contratação de Renato Paiva como novo líder da equipa técnica, pouco antes do arranque da final da Supertaça Sul-Americana que a equipa carioca acabou de perder. No final do jogo, John Textor, proprietário do clube, explicou a opção pelo treinador português pelo seu fascínio pelo Benfica.

«Toda a gente sabe que passo muito tempo com os meus amigos do Benfica. A Eagle Football [empresa de Textor] não foi nomeada por causa do Crystal Palace [alcunha do clube inglês], mas sim porque eu, há algum tempo, achava que ia comprar o Benfica, pelo menos, uma parte», começou por dizer o empresário norte-americano.

Mais do que admirar o Benfica, Textor diz mesmo que o clube da Luz é um modelo a seguir pelo Botafogo. «Adoro a formação deles, os seus treinadores, a forma como podemos copiar o seu estilo de jogo, a sua estrutura, aqui no Botafogo», prosseguiu.

A aposta em Renato Paiva surge, precisamente, na ligação do treinador português ao Benfica, onde trabalhou, ao nível da formação, ao longo de mais de quinze anos.

«Se queremos jogar rápido, precisamos de jogadores que entendam suas posições e saibam onde seus companheiros estão. Assim você pode jogar de maneira esperta e rápida. É isso que gosto sobre este técnico. Também gosto que ele tenha passado muitos anos na formação e, apesar das oportunidades que surgiram, não tenha subido. Precisamos construir aqui uma base de jovens que possa jogar na equipa principal, é assim que se monta uma equipa sustentável», destacou.

Além da ligação ao Benfica, Textor recorda que Renato Paiva também conhece o futebol brasileiro depois de, em 2023, ter treinado o Bahia. «O técnico não só é muito qualificado, mas também conhece o Brasil. Gosto do que ele fez no Bahia, a maneira que ele os treinou. É o nome certo para o nosso projeto», destacou ainda o empresário de 59 anos.

Renato Paiva trabalhou na formação do Benfica ao longo de dezasseis anos, entre 2004 e 2020, e, pelas suas mãos, passaram jogadores como Rúben Dias, Ederson, Renato Sanches, João Félix, Bernardo Silva ou João Cancelo.

Antes de Renato Paiva, John Textor já tinha apostado em Bruno Lage, outro treinador com ligação ao Benfica, além dos portugueses Luís Castro e, por último, Artur Jorge.