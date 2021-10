Neymar surpreendeu o mundo do futebol ao anunciar que o Mundial do Qatar poderia ser o seu último. Com 29 anos, o avançado brasileiro terá condições físicas para jogar mais algumas épocas ao nível mais alto. Assim o queira.



Agora, um dos seus colegas mais próximos veio defendê-lo. Thiago Silva afirma que essas palavras estão ligadas ao tipo de pressão que rodeia o atacante.



«Todos vivemos debaixo de pressão, mas a dele parece personalizada, dirigida a ele», disse Thiago Silva à DAZN.



«Não o criticam pelo que faz em campo, mas pelo que faz fora dele. Esquecem-se do que ele já fez como futeblista», continuou Thiago Silva, dizendo que espera ter Neymar ao lado durante mais alguns anos.