Tite já treinou o Flamengo esta terça-feira e definiu com objetivo, para a presente temporada, garantir a qualificação para a Taça Libertadores, mas sem descartar a luta pelo título no Brasileirão, apesar dos onze pontos de distância para o líder Botafogo.

Depois de seis anos à frente da seleção do Brasil, até ao Mundial 2022, Tite está de volta ao comando de um clube. «Saudade, sim, o campo é fascinante. A oportunidade profissional do Flamengo é enorme, a responsabilidade é da mesma forma. Tenho consciência disso. Posso prometer que o Adenor [nome próprio do Tite], enquanto pessoa e caráter, ele vai estar na sua plenitude. Tomara que o Tite tenha competência para ajudar na busca da classificação [Libertadores], que é o objetivo inicial. E tem ainda um sonho, que pode ser matemático de título, e ele tem um perigo também de não classificar. Esse é o nosso real. Objetivo é de classificação direta pela grandeza do Flamengo», destacou o treinador de 62 anos.

O treinador que sucede ao argentino Jorge Sampaoli que, por sua vez, tinha sucedido ao português Vítor Pereira, conheceu o centro de treinos do Flamengo e elogiou a qualidade da estrutura do clube carioca. «É um orgulho muito grande conhecer a história vencedora. É só transitar no Ninho e ver as fotos. E essa história o quanto ela é forte. Competitividade e educação andam juntas. Elas se potencializam para que possa ser o melhor e para que possa ser vencedor no enfrentamento. Não tenho dois discursos. Tomara que eu tenha luz. A comissão e o staff todo. Estou falando muito para poder levar para campo que aquele negocinho redondo entre na baliza, e a gente possa vencer», destacou ainda.

Tite assinou um contrato válido até dezembro de 2024 e vai estrear-se no Brasileirão com uma visita ao Cruzeiro, a 19 de outubro.