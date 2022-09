Tite, selecionador do Brasil, reuniu os jornalistas, antes do último treino para o embate com o Gana, para apresentar um pedido de desculpas depois de na véspera, em plena conferência de imprensa, ter deixado escapar um «palavrão inapropriado» para descrever o momento de forma de Neymar.

Na conferência de imprensa de quarta-feira, Tite tinha dito que Neymar está «jogando para c****** na atual temporada». Um palavrão muito utilizado no meio futebolístico, mas o selecionador assumiu que foi «inapropriado» numa conferência de imprensa que é difundida por todas as televisões.

«Eu não falo só para a bolha do futebol. Falar um palavrão ali é inapropriado mesmo sendo no contexto do futebol. Tenho dois netos pequenos. Vou ter cuidado para fazer isso de novo. Para vocês talvez não tenha incomodado, mas eu fiquei incomodado», referiu o selecionador numa curta «roda» com os jornalistas presentes.