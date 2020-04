O futebol paulista está de luto pela morte inesperada de Kaio Felipe, lateral esquerdo de 21 anos que jogava no independente de Limeira. O jovem defesa morreu eletrocutado quando lançava um papagaio em São Paulo.

O acidente aconteceu na terça-feira em são Paulo. Kaio estava a lançar um papagaio quando foi subitamente atingido por uma forte descarga elétrica.

«É com sentimento de pesar que o Independente Futebol Clube comunica o falecimento do jogador Kaio Felipe. Externamos à família e amigos sinceras condolências», escreveu o clube do interior de São Paulo nas redes sociais.

Na última temporada, Kaio Felipe somou 22 jogos e marcou seis golos na segunda divisão do campeonato paulista.