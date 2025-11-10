Depois da irritação de Neymar após ter sido substituído no desaire diante do Flamengo por 3-2, Juan Pablo Vojvoda, técnico do Santos, comentou o caso e considerou a reação «normal».

«É lógico que se chateou, como se chateia outro jogador, porque eu decido quem tem que sair. Considero totalmente normal. Os jogadores querem jogar e ajudar neste momento difícil do clube», disse na conferência de imprensa após a partida.

De recordar, o avançado de 33 anos regressou à titularidade, mas com o resultado da partida frente ao mengão em 3-0, foi um dos «sacrificados» nos minutos finais. O Santos conseguiu mesmo reduzir para 3-2, já com Neymar nos balneários.