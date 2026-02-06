A transferência de Jhon Arias para o Palmeiras está fechada e foi confirmada pelo próprio treinador do Wolverhampton. Rob Edwards revelou esta sexta-feira que já existe um acordo total entre os clubes para a saída do internacional colombiano, que deverá rumar ao Brasil nos próximos dias para concluir a mudança para o emblema orientado por Abel Ferreira.

«O acordo entre os clubes está feito, por isso penso que vai acontecer nos próximos dias», afirmou o técnico inglês na antevisão ao próximo jogo frente ao Chelsea.

«Tínhamos conhecimento desta possibilidade, estivemos sempre no controlo da situação e ninguém sairia sem o nosso aval. Acreditamos que é o melhor para o clube», acrescentou.

Segundo a imprensa britânica, o negócio foi fechado por cerca de 25 milhões de euros. O Wolverhampton assegura, assim, um bom encaixe com Arias, contratado no verão passado ao Fluminense por aproximadamente 17 milhões de euros, num acordo que previa mais cinco milhões em bónus, que não chegaram a ser cumpridos.

Apesar de ter somado 23 jogos na Premier League, Jhon Arias nunca conseguiu afirmar-se plenamente no futebol inglês, marcando apenas um golo no campeonato.