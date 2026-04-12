O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva do Brasil não deu provimento ao pedido do Palmeiras para suspender o castigo de oito jogos aplicado ao seu treinador, Abel Ferreira, que assim falha o dérbi paulista deste domingo na casa do Corinthians, da 11.ª jornada do campeonato.

De recordar que Abel Ferreira foi alvo de uma pena severa em consequência das expulsões nos encontros com o Fluminense e o São Paulo.

Entretanto, o técnico já cumpriu dois jogos de castigo e procurava regressar ao banco no dérbi com o Corinthians, depois de o Palmeiras ter interposto um recurso com efeitos suspensivos da decisão.

Só que o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva não acatou as pretensões do Palmeiras, mantendo a validade do castigo aplicado. Na próxima quarta-feira, a suspensão será debatida num julgamento que terá lugar no Tribunal Pleno, para onde o clube recorreu.

O emblema liderado por Leila Pereira já criticou a decisão. «Em inúmeros casos semelhantes, o mesmo tribunal atendeu a essa solicitação, como forma de garantir o amplo direito à defesa; com o treinador do Palmeiras, contudo, observa-se um tratamento desigual, destoando dos princípios da isonomia», lê-se no comunicado do Verdão.

Na mesma nota, o Palmeiras questiona ainda o adiamento do Fluminense-Flamengo para este domingo, a pedido do Mengão pelo atraso do voo de regresso do Peru, onde defrontou, a meio da semana, o Cusco FC para a Libertadores.

«Não nos cabe entrar no mérito do pleito; é necessário questionar, contudo, por que somente um clube tem a sua solicitação atendida, enquanto outras equipas vêm tendo pedidos similares sistematicamente rejeitados pela entidade. Num calendário reconhecidamente desafiador, todos os clubes enfrentam dificuldades logísticas - incluindo o Palmeiras - e, por isso, é essencial que haja imparcialidade e transparência em decisões que podem impactar o campeonato», critica o emblema de São Paulo.