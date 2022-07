Vágner Love, experiente avançado de 38 anos, chegou esta quarta-feira ao Recife para fazer exames médicos e assinar pelo Sport onde irá jogar a segunda metade da época na Série B do Brasileirão.

Segundo adianta a imprensa brasileira, o acordo entre o jogador e o clube já está definido e a contratação deverá ser oficializada logo após a realização de exames médicos.

O antigo internacional brasileiro, formado entre o Vasco da Gama, São Paulo e Palmeiras, jogou boa parte da carreira nos russos do CSKA Moscovo, mas também vestiu as camisolas do Flamengo, Shandong Luneng, Corinthians, Monaco, Alanyaspor, Besiktas, Kairat e Midtjylland.