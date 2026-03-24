Vágner Love vai pendurar as botas aos 41 anos: «Último capítulo»
Experiente avançado vai realizar último jogo no próximo sábado
Experiente avançado vai realizar último jogo no próximo sábado
Vágner Love vai pendurar as botas definitivamente aos 41 anos, no próximo sábado, depois de realizar o último jogo ao serviço do Retrô, no Arena de Pernambuco, frente ao Ceará, em jogo da Taça do Nordeste, e depois vai integrar a equipa técnica do mesmo clube.
O antigo internacional brasileiro já tinha feito uma publicação nas redes sociais, durante a semana, a anunciar o «último capítulo», mas sem adiantar mais pormenores.
Agora já assumiu que vai mesmo acabar a carreira e, numa segunda publicação, destaca os melhores momentos da carreira, entre os quais, está a conquista da Taça UEFA, em 2005, numa final disputada no Estádio de Alvalade em que o CSKA Moscovo bateu o Sporting de José Peseiro por 3-1.
No entanto, o experiente avançado brasileiro, preferiu destacar outro momento marcante.
«Quando era criança tinha o sonho de jogar no Maracanã que, na minha opinião, é o maior palco de futebol do mundo, e, a primeira vez que joguei no Maracanã, foi a vestir a camisola da seleção brasileira, num jogo de eliminatória, e fiz um golo. Foi um dos momentos mais marcantes, era um sonho e fazer um golo então, tornou tudo mais especial e inesquecível», atirou.