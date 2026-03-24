Vágner Love vai pendurar as botas definitivamente aos 41 anos, no próximo sábado, depois de realizar o último jogo ao serviço do Retrô, no Arena de Pernambuco, frente ao Ceará, em jogo da Taça do Nordeste, e depois vai integrar a equipa técnica do mesmo clube.

O antigo internacional brasileiro já tinha feito uma publicação nas redes sociais, durante a semana, a anunciar o «último capítulo», mas sem adiantar mais pormenores.

Agora já assumiu que vai mesmo acabar a carreira e, numa segunda publicação, destaca os melhores momentos da carreira, entre os quais, está a conquista da Taça UEFA, em 2005, numa final disputada no Estádio de Alvalade em que o CSKA Moscovo bateu o Sporting de José Peseiro por 3-1.

No entanto, o experiente avançado brasileiro, preferiu destacar outro momento marcante.

«Quando era criança tinha o sonho de jogar no Maracanã que, na minha opinião, é o maior palco de futebol do mundo, e, a primeira vez que joguei no Maracanã, foi a vestir a camisola da seleção brasileira, num jogo de eliminatória, e fiz um golo. Foi um dos momentos mais marcantes, era um sonho e fazer um golo então, tornou tudo mais especial e inesquecível», atirou.