O Vasco da Gama arrumou a casa depois da saída de Abel Braga, promovendo Ramon Menezes a treinador principal e recuperando o emblemático Antônio Lopes como coordenador técnico. O antigo treinador do Belenenses (1990), atualmente com 78 anos, regressa pela sétima vez ao clube do São Januário.

Ficou tudo decido numa reunião de pouco mais de uma hora. O antigo médio do Vasco, Ramon Menezes, já estava no clube desde 2018, como auxiliar técnico na equipa de Abel Braga, passa agora a treinador principal, mas a grande notícia é o regresso de Antônio Lopes.

O carismático treinador regressa pela sétima vez ao clube vascaíno, desta vez no papel de coordenador técnico, estabelecendo a ligação entre a equipa técnica e a direção, cargo que já desempenhou noutros clubes nos últimos anos.

A primeira passagem de Antônio Lopes pelo Vasco já tem quase quarenta anos, foi em 1981 e prolongou-se até 1983. Depois o treinador voltou em 1985, 1991, 1996, 2004 e 2009. O carismático técnico está ligado à conquista de vários título pelo clube cruzmaltino, com destaque para o Campeonato Brasileiro de 1997, a Taça Libertadores de 1998 e o Torneio Rio-São Paulo de 1999.