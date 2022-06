O Flamengo somou na última madrugada a segunda derrota consecutiva no Brasileirão, ao perder na deslocação ao terreno do Bragantino (1-0).

Um golo de cabeça de Luan Cândido, logo aos 17 minutos, decidiu o encontro a favor do clube de Bragança. Cândido, de resto, ainda deixou a sua equipa reduzida a dez unidades a 20 minutos do fim, por expulsão, mas nem com um a mais o mengão conseguiu evitar a derrota.

Depois da derrota caseira ante o Fortaleza, na qual Paulo Sousa foi muito contestado pelos adeptos, o Flamengo volta a perder e a situação é cada vez mais frágil para o treinador português.

Decorridas 14 jornadas, o Flamengo está apenas, e à condição, na 14.ª posição, com 12 pontos. O Bragantino é 11.º, com 13 pontos.

O resumo do jogo: