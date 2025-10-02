O Palmeiras de Abel Ferreira venceu na madrugada desta quinta-feira o Vasco da Gama, de Nuno Moreira (ex-Sporting) por 3-0, numa partida a contar para a 26.ª jornada do Brasileirão.

verdão entrou da melhor forma no encontro e em 25 minutos já tinha marcado todos os golos do jogo com o argentino «Flaco» López em destaque.

O avançado de 24 anos bisou aos seis e 18 minutos e ainda assistiu Vitor Roque aos 24 minutos, para fechar o resultado em 3-0.

Com este triunfo, o Palmeiras encontra-se no segundo lugar com 52 pontos, a dois do líder, Flamengo. Já o Vasco da Gama está no 12-º posto com 30 pontos conquistados.

Veja aqui o resumo do encontro:

