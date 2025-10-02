Brasil
VÍDEO: 25 minutos foram suficientes para o Palmeiras de Abel vencer o Vasco
«Flaco» López esteve em destaque na equipa treinada pelo português com dois golos e uma assistência no triunfo por 3-0
O Palmeiras de Abel Ferreira venceu na madrugada desta quinta-feira o Vasco da Gama, de Nuno Moreira (ex-Sporting) por 3-0, numa partida a contar para a 26.ª jornada do Brasileirão.
O verdão entrou da melhor forma no encontro e em 25 minutos já tinha marcado todos os golos do jogo com o argentino «Flaco» López em destaque.
O avançado de 24 anos bisou aos seis e 18 minutos e ainda assistiu Vitor Roque aos 24 minutos, para fechar o resultado em 3-0.
Com este triunfo, o Palmeiras encontra-se no segundo lugar com 52 pontos, a dois do líder, Flamengo. Já o Vasco da Gama está no 12-º posto com 30 pontos conquistados.
Veja aqui o resumo do encontro:
