Quase dois anos, 636 dias. Walter esperou, esperou e regressou este sábado aos relvados do futebol profissional. O antigo avançado do FC Porto jogou 27 minutos pelo Athletico Paranaense na derrota por 1-0 contra o Fluminense e mostrou que a última das dietas valeu mesmo a pena.



Apesar da derrota da sua equipa, que teve Lucho Gonzalez a sair do banco de suplentes ao minuto 77, Walter mexeu-se bem e ainda viu o guarda-redes do Fluminense (Muriel, ex-Belenenses) a fazer uma defesa do outro mundo mesmo perto do fim, após cabeceamento de Vitinho.



Walter jogara pela última vez em novembro de 2018, ao serviço do CSA. Um problema relacionado com doping obrigou-o a estar todo o ano de 2019 e grande parte de 2020 longe dos relvados.



VÍDEO: o golo do Flu e a defesa de Muriel já com Walter em campo