Michael Oliveira, jogador do Flamengo que Jorge Jesus apontou ser um dos atletas a atuar no Brasil que é melhor do que Pedrinho, reforço do Benfica, brilhou… no aquecimento do jogo do mengão frente à Portuguesa.

O avançado fez um «cabrito» a um elemento da equipa técnica e arrancou sorrisos à própria vítima e também a alguns companheiros.

Veja o momento: