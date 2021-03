Depois de vencer a Taça Libertadores, o Palmeiras está perto de somar o segundo título da época: a equipa está na final da Taça do Brasil, tendo na primeira mão vencido no terreno do Grémio por 1-0.

Um grande triunfo, que deixa a equipa na frente da eliminatória e com possibilidades de conquistar o troféu. Ora a vitória no campo do adversário começou com uma palestra de Abel Ferreira no balneário cheia de garra.

Veja como foi: