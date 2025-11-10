O Palmeiras, de Abel Ferreira, perdeu na madrugada desta segunda-feira por 2-1 frente ao Mirassol, numa partida a contar para a 33.ª jornada do Brasileirão.

A formação da casa começou melhor no encontro e chegou ao golo logo aos dois minutos, por Gabriel. O verdão respondeu por Vitor Roque (30m), mas ainda antes do intervalo João Victor (45+2m) voltou a colocar o Mirassol na frente.

Com este resultado, o Palmeiras garantiu o lugar na próxima Taça Libertadores (competição em que chegou à final esta temporada), mas vê o Flamengo colar-se na liderança do Brasileirão, depois do triunfo por 3-2 sobre o Santos.

O mengão abriu o marcador ainda no primeiro tempo, por intermédio de Leo Pereira (37m) e Carrascal (51m) dilatou a vantagem já na segunda parte.

Mesmo com Arrascaeta a falhar uma grande penalidade, Bruno Henrique (81m) colocou o Flamengo a vencer por 3-0, antes de o peixe reagir. Gabriel Bontempo (89m) e Lautaro Díaz (90+1m), a passe de Rolheiser (ex-Benfica) reduziram para o Santos já perto do final do encontro.

A derrota do Santos marca o quinto jogo consecutivo da formação de Neymar sem conseguir vencer e deixa a formação de São Paulo no 17.º lugar, o primeiro da zona de despromoção e com mais três pontos que o Fortaleza, que empatou com o Grémio 2-2.

Numa primeira parte com três golos, o Fortaleza abriu o marcador à passagem dos cinco minutos, depois do golo de Bareiro.

Cerca de dez minutos depois, Carlos Vinícius (ex-Rio Ave e Benfica) «personificou» um tal de Ronaldo Fenómeno e, esperando para que o guarda-redes adversário colocasse a bola no chão, apareceu pelas costas, roubou a bola e empatou o encontro.

O mesmo Carlos Vinícius assistiu à meia-hora de jogo Marlon, para completar a reviravolta no marcador. No entanto, a formação da casa voltou a reagir e igualou a partida por intermédio de Matheus Pereira.

O empate deixa o Grémio na 14.ª posição do Brasileirão, com 40 pontos conquistados.

Confira aqui a classificação do Brasileirão.