O Palmeiras de Abel Ferreira e o Botafogo de Renato Paiva venceram a primeira mão dos dezasseis avos de final da Taça do Brasil

O Verdão, orientado pelo português Abel Ferreira, venceu pela margem mínima no terreno do Ceará. Gustavo Gómez marcou o único golo da partida, aos 35 minutos, após assistência de Estevão.

No outro jogo da noite, o Botafogo, com Renato Paiva no comando, goleou o Capital, da quarta divisão brasileira, por 4-0.

Com um início forte, depois de Alex Telles abrir o marcador através de uma grande penalidade (12m), o Botafogo adormeceu e só voltou a faturar já perto do final do encontro: Igor Jesus (74m), Artur (76m) e Rwan Cruz (90+1m) fizeram os outros golos da partida.

O São Paulo, com o português Cédric a titular, derrotou o Náutico por 2-1.