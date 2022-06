Poucas horas depois de mais uma conferência emotiva, em que Abel Ferreira explicou a forma como ajuda os seus jogadores a gerir o dinheiro que ganham o futebol, o treinador passou das palavras aos atos, com um gesto de solidariedade que está a dar que falar nas redes sociais do Brasil.

À saída do centro de treinos do Palmeiras, às portas do inverno no Brasil, Abel Ferreira reparou numa criança de chinelos, parou o carro e ofereceu-lhe um par de sapatilhas. O gesto solidário foi testemunhado pela jornalista Yara Fantoni que gravou um vídeo com Pedro Henrique, o felizardo galardoado.

A jornalista recorreu ao telemóvel para registar o momento em que o jovem Pedro Henrique experimentava as novas sapatilhas. «Ficou muito bonito Abel, obrigado, Deus te abençoe», atirou o jovem adepto.

Ora veja: