Um adepto do Botafogo andou quatro horas numa avenida de Manaus com um cartaz a pedir desculpa a Luís Castro, treinador português do Botafogo que foi muito criticado no início da temporada, mas que agora, ao fim de sete jornadas, lidera destacado o Brasileirão.

Luiz André Cursino, de 26 anos, apesar de natural de Manaus, é um fervoroso adepto do Botafogo, seguindo o mesmo amor do pai e do avô pelo clube carioca.

Cursino também chegou a criticar o treinador português, mas ficou definitivamente rendido com a série de seis vitórias em sete jogos que levaram o Botafogo ao primeiro lugar da classificação. A ideia de avançar com o pedido de desculpas ocorreu-lhe no passado sábado, logo após a vitória do Botafogo sobre o Fluminense.

«Ontem estava em casa, olhei para minha namorada e disse “vou pedir desculpas ao Luís Castro”. Fiz o cartaz, ela disse que eu era maluco, mas apoiou a gracinha. Tenho 26 anos, estou acostumado a pegar porrada como botafoguense, agora tenho de comemorar muito estas rodadas na liderança, tem que agradecer muito ao Luís Castro, eu nunca tinha visto isso. Ele tinha um plano esse tempo todo», contou Luiz André em declarações ao Globo Esportes.

E assim foi, feito o cartaz, onde se lê «Desculpa Luís Castro», o adepto saiu para Avenida Djalma Batista, uma das mais movimentadas de Manaus, a exbir o pedido de desculpas ao técnico português. Um pedido de desculpas verdadeiramente público que, em dois tempos, tornou-se viral nas redes sociais. «Uns flamenguistas mexeram comigo na rua, mas eu, com muita classe, mandei eles seguirem o líder», destacou ainda o bem-disposto adepto do Fogão.

Cumpridas sete jornadas do Brasileirão, o Botafogo é líder destacado, com 18 pontos, mais três do que o Palmeiras de Abel Ferreira, e mais cinco do que o Fluminense, o adversário derrotado no último sábado e que fez Luiz André ir para a rua.

