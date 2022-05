O embate entre o Náutico e o Alagoano (CSA), da Série B do Brasileirão, ficou marcado por cenas de violência, com os adeptos da casa a serem bombardeados por pedras arremessadas do exterior do estádio provocando, pelo menos, um ferido.

Segundo adianta a imprensa brasileira, foram adeptos do CSA que, aliados a uma das claques do Santa Cruz, atiraram as pedras, enquanto esperavam no exterior do estádio para aceder às bancadas.

As pedras atingiram alguns adeptos e provocaram momentos de pânico na bancada central, como ficou registado em vídeo. Um adepto, atingido na cabeça, publicou, mais tarde, uma fotografia com a camisola ensanguentada.

«Era para ser uma noite especial para mim, de reencontro com meu pai e realizar a coisa que nos sempre uniu muito: ver jogos do Náutico. Por pouco não foi uma tragédia! As torcidas organizadas são um cancro no futebol, e acabam com qualquer magia do espetáculo. Eu sofri essa violência fazendo o que mais amo no mundo, e isso me deixa muito triste e revoltado, é um sentimento de deceção, desabafou.

Boa noite, gente. Eu fui o torcedor que foi atingido na cabeça pela pedra, e graças a deus está tudo bem.



Era pra ser uma noite especial pra mim, de reencontro com meu pai e realizar a coisa que nos sempre uniu muito: ver jogos do náutico. Por pouco não foi uma tragédia! pic.twitter.com/JzzQZpzVT5 — bruno 7/45 (@bcampos_13) May 20, 2022

Os adeptos visitantes, no exterior do estádio, acabaram por envolver-se depois em confrontos com a Polícia Militar e só entraram para as bancadas já depois dos trinta minutos do jogo que acabou com um empate 1-1.

Veja as imagens do incidente no Estádio dos Aflitos: