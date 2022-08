Ambiente tenso a poucas horas do embate entre o Corinthians de Vítor Pereira e o Flamengo, relativo à primeira mão dos quartos de final da Taça Libertadores. Na última madrugada, um grupo de adeptos do clube paulista lançou fogo de artifício e foguetes junto ao hotel onde ficou instalada a equipa carioca.

Eram 4h20 da manhã quando o silêncio foi quebrado junto ao hotel onde ficou instalado o Flamengo, em Guarulhos, com o lançamento de fogo de artifício, certamente com o intuito de atrapalhar o descanso dos jogadores antes do jogo desta noite no Neo Química Arena. Durou poucos minutos, mas foi intenso.

O embate entre os dois «gigantes» brasileiros está marcado para as 21h30 locais, 1h30 de quarta-feira em Portugal.