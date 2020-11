Abel Braga, nome bem conhecido dos adeptos portugueses, vai assumir o comando técnico do Internacional pela sétima vez, após a saída de Eduardo Coudet. Vários adeptos do clube de Porto Alegre deslocaram-se ao aeroporto para receber o carismático treinador mas foram surpreendidos na zona de desembarque.



Enquanto esperavam por Abel Braga, os adeptos viram chegar Luiz Felipe Scolari, antigo selecionador de Portugal. Por momentos, gerou-se uma ligeira dúvida: teria havido mudança de planos do Internacional? Não, obviamente, já que Scolari orienta atualmente o Cruzeiro de Belo Horizonte.



«Estou esperando o Abel e aparece o Felipão», reagiu um adepto, como é possível constatar neste vídeo. Refira-se, por fim, que Abel Braga chegou pouco depois a Porto Alegre.



