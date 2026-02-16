A vida de Anselmi no Brasil continua sem correr da melhor forma. O Botafogo, treinado pelo ex-FC Porto, sofreu este domingo a quinta derrota consecutiva e foi eliminado pelo Flamengo nos quartos de final do Campeonato Carioca.

O mengão começou melhor no encontro e Paquetá (19m), reforço para esta temporada, abriu o marcador com um remate forte e rasteiro à entrada da área.

Na segunda parte, Alex Telles (ex-FC Porto) proporcionou a reação ao Botafogo após assistir Barboza (54m) para o golo do empate.

No entanto, já perto do final da partida o Flamengo voltou a ficar na frente. Neto ainda defendeu um primeiro remate de Pulgar, mas o guardião já não conseguiu travar a recarga.

Com este resultado, o Flamengo segue para as meias-finais do Carioca, onde vai encontrar o Madureira. Já o Botafogo de Anselmi e Alex Telles fica pelo caminho na comeptição.