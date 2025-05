António Oliveira já desembarcou no Aeroporto Internacional Gilberto Freyre, no Recife, para assinar um contrato com o Sport, clube que afastou Pepa na sequência dos maus resultados que, ao fim de sete rondas, deixaram a equipa no último lugar do Brasileirão, com apenas dois pontos.

O treinador português de 42 anos, filho de Toni, foi recebido por cerca de duas dezenas de adeptos e, segundo adianta o Globo, deverá ser apresentado no clube ainda esta sexta-feira.

António Oliveira chegou, pela primeira vez, ao Brasil como adjunto de Jesualdo Ferreira no Santos, depois, já como treinador principal treinou o Athletico Paranaense (2021), o Cuiabá (2022 e 2023) e o Corinthians (2024).