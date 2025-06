A vitória do Athletico Paranaense frente ao Avaí (2-1), para a Série B brasileira, contou com um golaço apontado por Renan Peixoto, com um remate do meio-campo que apanhou desprevenido o guarda-redes adversário, Igor Bohn.

O golo surgiu ao minuto 76 e valeu o 2-0 ao Furacão, que viu o Avaí reduzir pouco depois, por Marquinhos Gabriel. O central português, Tobias Figueiredo, foi suplente não utilizado no Athletico, que segue provisoriamente na sexta posição da Série B, com 20 pontos somados em 13 jornadas.