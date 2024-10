Um autocarro que transportava adeptos do Athletico Paranaense foi atacado esta quinta-feira a caminho de São Paulo, onde a equipa do Pará vai defrontar o Corinthians, em jogo do Brasileirão.

Segundo a imprensa brasileira, o autocarro sofreu uma emboscada organizada por adeptos do Santos, outro clube de São Paulo, que regressavam de Chapecó.

O autocarro foi atingido por várias pedras, ficou com vários vidros partidos, mas o motorista não parou e não há registo de feridos, nem de confrontos entre adeptos.

O Athletico Parananese, 15.º classificado do Brasileirão, defronta o Corinthians, em zona de despromoção, esta madrugada, no Neo Química Arena.

Veja as imagens do ataque: