O autocarro do Ponte Preta foi apedrejado pelos próprios adeptos, junto ao Estádio Moisés Lucaerelli, depois da derrota diante Inter de Limeira (0-1) na última madrugada. Os próprios jogadores do clube paulista registaram o momento do ataque, do qual resultou um ferido ligeiro.

O médio Camilo, no interior do autocarro, registou o momento em que os adeptos rodeiam o autocarro e acabam por partir alguns vidros com o arremesso de pedras. Vino Locatelli foi atingido pelos estilhaços e precisou de receber assistência médica. O clube apresentou queixa junto da polícia e disponibilizou as imagens que recolheu às autoridades.

Veja o momento registado por Camilo: