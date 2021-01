O autocarro do São Paulo foi este sábado vítima de uma emboscada, quando se dirigia para o Estádio do Morumbi, para defrontar o Coritiba, em jogo do Brasileirão. Cerca de vinte marginais atacaram o veículo com os jogadores e os técnicos lá dentro, com pedras, ferros, machados, faca e até foguetes. Felizmente não houve vítimas.

As forças policiais que faziam o policiamento do autocarro conseguiram deter catorze dos vinte marginais, mas seis deles fugiram. Foi também chamada ao local uma unidade especial para fazer a desativação de dez explosivos que foram encontrados na posse dos adeptos que atacaram o autocarro.