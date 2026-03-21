VÍDEO: Botafogo de Anselmi volta a vencer com golo de ex-FC Porto
Alex Telles abriu as contas no triunfo frente ao RB Bragantino
O Botafogo de Martín Anselmi voltou aos triunfos no Brasileirão. Na visita ao RB Bragantino, a formação carioca contou com o golo de um ex-FC Porto para vencer o encontro (2-1).
Cedo na partida, a equipa do antigo treinador dos dragões abriu o marcador. Através de uma grande penalidade, Alex Telles – também ele ex-FC Porto – assumiu a responsabilidade e adiantou o «fogão» no marcador (8m).
Pouco depois, Lucas Barbosa, ex-Santos, voltou a colocar tudo igual (15m). O avançado recebeu a bola dentro de área a atirou a contar para o empate.
Já perto dos instantes finais, Alexander Barboza, defesa ex-River Plate, devolveu a vantagem ao Botafogo (71m).
Com este triunfo (2-1), o Botafogo regressa às vitórias dois jogos depois. A equipa de Anselmi assume a 15.ª posição com seis pontos. O RB Bragantino, por sua vez, está em 12.º com oito pontos.
