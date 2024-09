O Botafogo conseguiu a terceira vitória consecutiva no Brasileirão na última noite, ao triunfar no dérbi frente ao Fluminense, por 1-0.

A equipa de Artur Jorge só chegou à vantagem para lá da hora, aos 90+6 minutos, com um golo de Luiz Henrique, depois de um erro tremendo de Felipe Melo.

Com este resultado, o Botafogo consolida a liderança do campeonato brasileiro, ao cabo de 27 jornadas: tem 56 pontos, contra os 52 do Fortaleza e os 50 do Palmeiras – a formação de Abel tem menos um jogo. O Fluminense continua em zona de descida.