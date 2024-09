O Botafogo, de Artur Jorge, consolidou a liderança do Brasileirão na última noite, ao vencer na receção ao Corinthians, por 2-1.

No Rio de Janeiro, Luiz Henrique deu vantagem à equipa da casa aos 39 minutos, vantagem essa que poderia ter sido anulada pouco depois: em cima do intervalo, Angel Romero desperdiçou um penálti.

Não foi aí, foi depois. Pouco depois da hora de jogo, o Corinthians dispôs de novo penálti e nessa ocasião Rodrigo Garro não desperdiçou.

Mas o empate não durou muito, já que aos 67 minutos, Thiago Almada voltou a dar vantagem à formação de Artur Jorge e fixou o resultado final.

Destaque ainda para duas estreias: no fogão, Alex Telles (ex-FC Porto) entrou aos 74 minutos, já depois da estreia de Andre Carrillo, antigo jogador do Sporting e do Benfica, no timão.

Com este resultado, o Botafogo é líder com 53 pontos, agora com quatro pontos de vantagem sobre o Fortaleza, que empatou. O Palmeiras, de Abel, tem 47 pontos e ainda vai jogar nesta 26.ª jornada. O Corinthians está em zona de descida.