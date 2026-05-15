Adeptos do Botafogo foram ao Aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, para manifestarem o seu descontentamento face à eliminação da equipa comandada pelo português Franclim Carvalho na Taça do Brasil diante do Chapecoense (0-2). A equipa, protegida por um forte dispositivo policial, conseguiu chegar ao autocarro sem problemas, mas depois as autoridades tiveram de recorrer a gás pimenta para dispersar os adeptos.

O Botafogo tinha vencido o jogo da primeira mão, por 1-0, mas acabou por ser eliminada com dois golos da Chapecense na primeira parte. A iniciativa de ir esperar a equipa ao aeroporto foi lançada por uma das claques do clube, mas contou com a adesão de centenas de adeptos, o que levou as autoridades a reforçarem o dispositivo de segurança no aeroporto.

Os jogadores foram alvo de insultos, mas conseguiram chegar incólumes ao autocarro, protegidos pela polícia e também por seguranças do clube.

Já depois da saída do autocarro, a polícia teve de recorrer a gás pimenta para dispersar um grupo de adeptos mais exaltados.

O Botafogo, além de eliminado da Taça do Brasil, está no 12.º lugar no Brasileirão, com 18 pontos, já a dezasseis pontos do líder Palmeiras.

Veja as imagens do Aeroporto Galeão nos vídeos abaixo: