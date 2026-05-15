VÍDEO: Botafogo de Franclim Carvalho recebido com insultos no aeroporto
Adeptos furiosos com eliminação na Taça do Brasil diante da Chapecoense
Adeptos furiosos com eliminação na Taça do Brasil diante da Chapecoense
Adeptos do Botafogo foram ao Aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, para manifestarem o seu descontentamento face à eliminação da equipa comandada pelo português Franclim Carvalho na Taça do Brasil diante do Chapecoense (0-2). A equipa, protegida por um forte dispositivo policial, conseguiu chegar ao autocarro sem problemas, mas depois as autoridades tiveram de recorrer a gás pimenta para dispersar os adeptos.
O Botafogo tinha vencido o jogo da primeira mão, por 1-0, mas acabou por ser eliminada com dois golos da Chapecense na primeira parte. A iniciativa de ir esperar a equipa ao aeroporto foi lançada por uma das claques do clube, mas contou com a adesão de centenas de adeptos, o que levou as autoridades a reforçarem o dispositivo de segurança no aeroporto.
Os jogadores foram alvo de insultos, mas conseguiram chegar incólumes ao autocarro, protegidos pela polícia e também por seguranças do clube.
Já depois da saída do autocarro, a polícia teve de recorrer a gás pimenta para dispersar um grupo de adeptos mais exaltados.
O Botafogo, além de eliminado da Taça do Brasil, está no 12.º lugar no Brasileirão, com 18 pontos, já a dezasseis pontos do líder Palmeiras.
Veja as imagens do Aeroporto Galeão nos vídeos abaixo: