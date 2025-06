O Botafogo venceu na madrugada desta quinta-feira o Ceará por 3-2 na 10.ª jornada do Campeonato brasileiro.

O «Fogão» orientado pelo português Renato Paiva começou melhor o encontro e já perto do intervalo chegou ao golo por intermédio de Gonzalo Mastriani [45m].

No segundo tempo veio a reação do Ceará com Pedro Raul [57m] a igualar o encontro. No entanto, Alex Telles [72m] de grande penalidade e Marlon Freitas [77m] voltaram a devolver a vantagem ao Botafogo.

Pedro Raul foi o mais inconformado do lado da formação visitante e voltou a faturar aos 87 minutos, mas já foi insuficiente para evitar o desaire na partida.

Com este triunfo, o Botafogo está no sexto lugar do Brasileirão, com 18 pontos conquistados, mais três que o Ceará em 10.º com 15 pontos.

Veja aqui o resumo do encontro: