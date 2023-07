Bruno Lage ainda não assumiu o comando da equipa, mas o Botafogo é cada vez mais líder do Brasileirão depois de, na última madrugada, te ido a Porto Alegre vencer o Grémio, segundo classificado, por 2-0, aumentando a vantagem no topo da classificação para dez pontos quando estão cumpridas 14 jornadas.

Ainda sob o comando interino de Cláudio Caçapa, a equipa do Rio de Janeiro realizou uma exibição em crescendo, suportando primeiro a pressão do adversário, para depois aproveitar os erros do adversário para chegar à vantagem e impor a primeira derrota em casa do Grémio que já não perdia no Arena há dez meses.

O Grémio até entrou melhor no jogo e teve as melhores oportunidades para abrir o marcador na primeira parte, com o uruguaio Luis Suárez a destacar-se como principal referência do ataque dos gaúchos. O Botafogo até chegou a comemorar um golo, com assinatura de Tiquinho Soares, mas foi assinalado fora de jogo e não valeu.

Já na segunda parte, o Grémio voltou a ter uma boa oportunidade logo a abrir, com Suárez a acertar na trave. Nesta altura, Lucas Perri alimentava o nulo com boas defesas entre os postes, mas o Botafogo estava a crescer e acabaria por chegar ao golo, aos 75 minutos, na sequência de um erro de Bruno Alves que permitiu a Eduardo atirar a contar. O Grémio ainda tentou reagir, mas novo erro permitiu ao Botafogo sentenciar a partida com novo golo, agora marcado por Carlos Alberto.

Com este resultado sobre um adversário direto, o Botafogo aumenta a vantagem sobe o segundo classificado no topo da classificação do Brasileirão, que agora é o Flamengo, para dez pontos, depois de já também ter vencido o campeão Palmeiras que, agora, fica a 14 pontos do imparável líder.

