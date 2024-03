O Bragantino, de Pedro Caixinha, apurou-se para as meias-finais do Campeonato Paulista, ao vencer por 3-0 na receção ao Inter de Limeira, da quarta divisão.

A jogar em casa, a equipa do técnico português adiantou-se no marcador aos 40 minutos, com um golo de Thiago Borbas – tinha substituído o ex-Santa Clara Lincoln aos 24 minutos.

Praticamente em cima da hora de jogo, Borbas bisou para fazer o 2-0 e logo a seguir, aos 61 minutos, Vitinho fez o 3-0 final.

Na meia-final, o Bragantino vai defrontar o Santos. O outro jogo da eliminatória é entre o Palmeiras, de Abel, e o Novorizontino.

O resumo do jogo: