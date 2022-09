O embate entre as equipas de sub-20 do Palmeiras e do Corinthians, no Neo Química Arena, terminou de forma lamentável, com insultos e agressões no relvado que depois passaram para as bancadas. O verdão venceu o campeonato, com um golo solitário de Endrick, estrela em ascensão da equipa de Abel Ferreira, mas o que aconteceu a seguir passou o título para segundo plano.

A confusão começou logo após o final do jogo, quando os jogadores do Palmeiras foram comemorar junto dos adeptos do Cortinthians. Os jogadores do Timão não aceitaram a provocação e alguns deles procuraram chegar a vias de facto. O guarda-redes do Corinthians, Kauê, aparece de cabeça perdida a tentar agredir Garcia, lateral do Palmeiras.

A confusão estendeu-se depois às bancadas e obrigou a uma intervenção musculada da Polícia Militar.

Veja as imagens da confusão: